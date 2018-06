Esp : Cristiano Ronaldo dégoûté par le Real Madrid et Neymar

Dans : PSG, Mercato, Ligue 1, Liga.

Désormais en Russie avec sa sélection du Portugal, Cristiano Ronaldo fait toujours les gros titres de la presse espagnole et évidemment ce n'est pas vraiment pour parler de ses performances sous le maillot de sa sélection nationale. Ce lundi, Marca consacre ainsi une page à la colère qui habite actuellement CR7 concernant les derniers développements des discussions de son agent avec Florentino Perez. Selon le quotidien sportif espagnol, Cristiano Ronaldo serait « dégoûté » par la dernière offre transmise par le président du Real Madrid, laquelle n'était pas vraiment améliorée par rapport à la précédente, et l'international portugais ne masque même plus sa « très grande colère ».

Cristiano Ronaldo estime qu'en effet le Real Madrid veut poliment lui faire comprendre qu'il peut partir lors de ce mercato, CR7 étant même persuadé que la seule obsession de Florentino Perez est de recruter Neymar. Ce qui forcément le rend fou de rage. Pour Marca c'est une évidence, si les deux parties ne font pas un énorme effort dans les jours qui viennent, alors il est très probable que Cristiano Ronaldo quittera le Real Madrid dès ce mercato et en claquant la porte. Il n'est toutefois pas certain que Neymar compensera dès 2018 ce départ de celui qui a largement contribué aux exploits de la bande à Zinedine Zidane.