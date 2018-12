EdF : Les Français adorent Kylian Mbappé, ce sondage le confirme

Dans : PSG, Equipe de France, Info.

Comme chaque année, les Français ont voté pour le sportif de l’année. Et ce n’est pas vraiment une surprise, c’est Kylian Mbappé qui a raflé la mise en 2018 selon un grand sondage réalité par Odoxa pour RTL et Groupama. Avec 56 % des votes, l’attaquant du Paris Saint-Germain devance Martin Fourcade (biathlon), Antoine Griezmann, Kevin Mayer (athlétisme) et Raphaël Varane au classement.

Egalement interrogés sur l’événement sportif le plus important de l’année 2018, les Français ont bien évidemment voté pour la victoire de l’Equipe de France lors de la Coupe du monde en Russie. En effet, 68 % des personnes interrogées estiment que le sacre de l’équipe de Didier Deschamps est au-dessus de tout sur l’année civile. Assez logique finalement, tous ces résultats…