Coronavirus : PSG-Dortmund reporté d'une semaine ?

Dans : PSG.

A quelques jours de PSG et Dortmund au Parc des Princes, l'épidémie de coronavirus pousse les autorités à tout envisager. Y compris le report d'une semaine.

La date du mercredi 11 mars avait été cochée par les supporters du Paris Saint-Germain puisque c’est ce jour-là que le club de la capitale va tenter d’arracher son ticket pour les quarts de finale de la Ligue des champions après un match aller compliqué à Dortmund. Mais coronavirus oblige, c’est dans des conditions dantesques que Neymar et ses coéquipiers préparent ce choc. Outre le report, décidé vendredi soir, de Strasbourg-PSG, dernier galop d’essai avant de retrouver le Borussia, le doute existe désormais sur la tenue du match mercredi soir au Parc des Princes. Alors que l’on ne sait toujours pas si les supporters du Paris SG et du Borussia Dortmund pourront être présents, c’est un autre changement radical qui pourrait intervenir.

En effet, L’Equipe affirme ce samedi que les autorités planchent également sur le report d’une semaine de cette rencontre. Le calendrier français le permet, tout comme celui de l’UEFA puisque des rencontres de Ligue des champions sont également prévues le 17 et 18 mars. Cette solution doit cependant recevoir l’aval du Préfet semble toutefois étonnante puisqu’elle ne fait que repousser de quelques jours un choix à faire. Et surtout le coronavirus risque de circuler encore plus au fil des jours. Mais du côté des instances on ne veut se refuser aucune hypothèse et le report est donc une piste sérieusement étudiée.