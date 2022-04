Ce Brésilien fonce vers la D2 italienne, le PSG en rêve

Dans : PSG.

Intéressé par Paul Pogba et Aurélien Tchouaméni dans l’optique du prochain mercato, le PSG a également activé des pistes moins onéreuses.

La révolution se prépare au Paris Saint-Germain, où une refonte massive de l’effectif est nécessaire afin de repartir sur des bases saines la saison prochaine. L’objectif des dirigeants parisiens est de conserver certains cadres jugés toujours au niveau comme c’est le cas de Mbappé, Kimpembe, Marquinhos, Verratti ou encore Hakimi et Nuno Mendes mais en parallèle de faire partir de nombreux indésirables. Désireux de ne pas répéter les erreurs du passé, le Paris Saint-Germain ne focalisera pas son mercato sur le recrutement de stars. Et si Paul Pogba ou encore Aurélien Tchouaméni sont ciblés, des joueurs plus méconnus figurent aussi sur les tablettes de Leonardo. C’est par exemple le cas d’Ederson, milieu de terrain brésilien de la Salernitana, à en croire les informations publiées par le Corriere dello Sport.

Leonardo vise Ederson au PSG

Le quotidien italien dévoile que Leonardo apprécie beaucoup le profil d’Ederson, milieu de terrain de 22 ans, qui évolue à la Salernitana en Série A depuis le mois de janvier. La probable relégation du club italien en deuxième division à la fin de la saison est une aubaine pour Leonardo et pour le PSG, qui y voient l’opportunité de récupérer un très bon joueur en devenir pour un prix logiquement revu à la baisse. Recruté pour seulement 6 millions d’euros par la Salernitana en provenance des Corinthians au mois de janvier, Ederson a vu sa valeur exploser en quelques mois en Italie. Et pour preuve, le Paris Saint-Germain serait prêt à débourser une somme avoisinant les 25 millions d’euros pour le recruter. Une belle preuve de confiance de la part de Leonardo, qui s’est parfois trompé lors des mercatos du PSG mais à qui on ne peut pas enlever le mérite de savoir dénicher certains talents, notamment en Italie. Le meilleur exemple est bien évidemment celui de Marco Verratti, en attendant de voir si Ederson suivra les traces du natif de Pescara…