CdF : Le PSG se qualifie, mais tremble pour Neymar !

Dans : PSG, Coupe de France, Coupe, RCSA.

16e de finale de la Coupe de France

Parc des Princes

PSG bat Strasbourg : 2 à 0

Buts : Cavani (4e), Di Maria (80e) pour Paris

Face à Strasbourg, le Paris Saint-Germain n'a pas commis les mêmes erreurs que contre Guingamp en Coupe de la Ligue. Et si le PSG a mis longtemps à sceller définitivement le sort de ce 16e de finale de Coupe de France, jamais il n'a semblé réellement être en danger. Après l'ouverture rapide du score signée Cavani (1-0,4e), sur une passe décisive de Choupo-Moting, il a fallu attendre la 80e minute, et un but signé Di Maria (2-0), sur un excellent service de Draxler, pour voir le PSG mettre fin au maigre suspense.

Seul problème, mais de taille, pour la formation de Thomas Tuchel, la sortie sur blessure de Neymar à l'heure de jeu, la star brésilienne du Paris Saint-Germain, en larmes, rejoignant directement les vestiaires suite à une grosse torsion de sa cheville droite. La même qui l'avait éloigné des terrains plusieurs mois la saison passée. Les prochaines heures vont être angoissantes pour le PSG à désormais moins de trois semaines du déplacement à Old Trafford.