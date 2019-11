Ballon d'Or : Mbappé passe aux aveux, il ne mérite même pas le podium

Dans : PSG.

Champion du monde en 2018, Kylian Mbappé s’était frayé un chemin jusqu’à la 7e place du Ballon d’Or, à 19 ans seulement.

Un an plus tard, l’attaquant français vient de vivre une nouvelle saison pleine, et est de nouveau un candidat annoncé au Top10. Mais pas beaucoup mieux, aux dires des propos de l’intéressé en personne. Dans un entretien à Ouest-France, le buteur du PSG a reconnu qu’il ne méritait pas, à la vue de ses performances, et notamment de son raté en Ligue des Champions, de concurrencer les favoris annoncés. Des propos plein d’humilité.



« Je dois être lucide, par rapport à la saison de certains autres joueurs, je ne mérite même pas le podium. Avec le PSG, nous avons déçu en Ligue des champions. J'ai encore le temps de le gagner, je n'en fais pas une obsession. Le problème aujourd’hui, c’est qu’on tombe dans la surexigence. On pense que je peux tout faire. J’ai encore beaucoup de choses à apprendre », a livré Kylian Mbappé, qui ne souhaite pas que les gens s’attardent sur son âge, mais avoue quand même qu’il a encore beaucoup de choses à apprendre pour être un joueur complet. C’est pourquoi le joueur du PSG verrait bien une nouvelle fois Lionel Messi remporter le Ballon d’Or, tout simplement en raison de son talent et de son efficacité.



« Moi, je dis Messi. À Liverpool, il y a aussi Van Dijk et Mané qui le méritent. Mais c’est un peu le même problème que nous, les Français, on a eu l’année dernière : les voix vont se dispatcher… Messi a fait une saison à 60 buts encore. On arrive à banaliser ce que lui et Cristiano font, mais quand on s’assoit et on boit de l’eau fraîche, on voit que c’était une grande année pour lui, comme Cristiano. Ce sont les quatre qui sont amenés à l’avoir », a livré un Kylian Mbappé qui, sur son cas comme celui des autres grands joueurs de l’année, a décidé de ne pas faire dans la langue de bois.