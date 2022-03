Al-Khelaifi sauve sa tête, le Qatar a tranché

Dans : PSG.

Par Claude Dautel

Les supporters du Paris Saint-Germain réclament la démission de l'ensemble des dirigeants, y compris celle de Nasser Al-Khelaifi. Mais du côté de l'Emir du Qatar on refuse de céder aux ordres venus des tribunes.

« Nous n'avons pas la mémoire courte. Nous savons ce que notre retour doit au Président Nasser Al-Khelaifi, il n'y a ici rien de personnel, mais force est de constater qu'il n'est pas l'homme de la situation. » Samedi, à la veille du match PSG-Bordeaux, le Collectif Ultras Paris a adressé un message clair et net trois jours après l’élimination en huitièmes de finale de la Ligue des champions contre Madrid, même le président du Paris Saint-Germain doit partir après ce fiasco. Mais même si le message du CUP a été vu du côté de Doha, le Cheikh Tamim ben Hamad Al Thani n’a pas du tout l’intention de sacrifier celui dont il est très proche et qu’il a désigné en 2011 pour assurer la gestion du club de la capitale lorsque Qatar Sports Investments a racheté le PSG. Et peu importe les banderoles qui seront affichées ce dimanche au Parc des Princes, Nasser Al-Khelaifi conservera ses fonctions, annonce RMC.

Al-Khelaifi, ni responsable, ni coupable au Paris SG

🚨 Alors que certains supporters demandent le départ de Nasser Al-Khelaïfi, le président du PSG n'est pas menacé pour l'instant.



Chez les plus hauts décideurs, on estime qu'il ne peut pas être tenu comme le principal responsable de l'élimination en Ligue des champions. — RMC Sport (@RMCsport) March 13, 2022

Selon Loïc Tanzi, si l’Emir du Qatar est conscient que la nouvelle catastrophe sportive vécue par le PSG face au Real Madrid de Karim Benzema doit déboucher sur une vaste réflexion, Nasser Al-Khelaifi n’est pas réellement en cause. « Chez les plus hauts décideurs parisiens, on estime qu'il a beaucoup délégué ces dernières années au club et qu’il ne doit pas être tenu comme le principal responsable de l’élimination. Une réflexion est engagée sur les changements à effectuer mais rien ne sera fait dans la précipitation », explique le journaliste qui suit au quotidien l’actualité du Paris Saint-Germain. Reste à connaître la réaction des supporters parisiens à cette annonce, Nasser Al-Khelaifi semblant avoir perdu le crédit qu'il avait auprès de ces derniers. Cela tombe bien, le président du PSG sera au Parc des Princes contre Bordeaux.