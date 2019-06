Affaire Neymar : Elle est écoeurée de passer pour « une pute qui ment »

Dans : PSG.

Depuis qu'elle a porté plainte pour viol et agression contre Neymar, Najila Mendes de Souza est au coeur d'une énorme polémique, certains étant persuadés que la jeune brésilienne savait ce qu'elle faisait en venant à Paris et avait monté un coup tordu contre le joueur du Paris Saint-Germain. Mais, se confiant à Buzzfeed, l'accusatrice estime que Neymar et ses supporters ont décidé de lui pourrir la vie afin de la faire craquer tôt ou tard. Des propos qui évidemment ne sont pas à prendre à la légère, car à ce stade de l'enquête rien ne dit que Najila Mendes de Souza est une menteuse.

« Neymar m’a violée, il m’a agressée et rien, ni personne ne changera ce qu’il s’est passé. C’est plus facile de m’incriminer en tant que pute et de classer l’affaire. On est dans un monde de merde. Tu sais ce qu’il va se passer? Ils vont me tuer et dire que je me suis suicidée, que je mentais et la vie va continuer. Les femmes continuent d’être violentées, violées et traitées comme des poubelles. Ma vie est un enfer. Je ne peux même pas me rendre au poste de police pour porter plainte pour l’effraction de mon appartement. J’ai beaucoup de problèmes émotionnels et de pression. Ma vie est un enfer, je ne mange plus, je ne dors plus et tout le monde me demande des interviews. Tout le monde complote contre moi en disant que je suis une menteuse et que je dis des calomnies. Mais s’il n’y avait rien dans ma plainte, ils ne seraient pas autant préoccupés, non ? Ils ne me poursuivraient pas, ne pénétreraient pas dans mon appartement. Si j’étais une menteuse, la vérité aurait été dévoilée. Mais pourquoi me persécutent-ils autant ? Parce qu’il y a quelque chose, non ? », fait remarquer la jeune femme, qui sait que les dernières informations sur le vol supposé d'une vidéo chez elle font planer le doute sur ses déclarations. Mais en attendant d'en savoir plus, elle est toujours la victime quoi qu'en dise Neymar et ses proches.