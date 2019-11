OM-OL : Lyon réalise une vidéo qui fait tousser

Dans : OL.

La tension retombe doucement après le match Marseille-Lyon de dimanche soir, même si l'annonce par le patron des arbitres que le penalty accordé à l'OM n'était pas valable a remis de l'huile sur le feu.

Jean-Michel Aulas l’a démontré mardi soir via les réseaux sociaux, il n’a toujours pas digéré les événements sportifs et extra-sportifs de dimanche dernier au Vélodrome. Et si le président de l’Olympique Lyonnais est remonté comme une pendule, c’est que du côté de la capitale des Gaules on pense que de A à Z tout a été fait pour qu’au final l’OL tombe face à l’OM. Selon Le Progrès, du côté de l’Olympique Lyonnais on a pris la peine de mettre au travail la cellule vidéo sur l’ensemble des faits intervenus à Marseille.

Et dans les bureaux du club rhodanien, ce montage n’est pas fait pour calmer la colère. « L’OM n’a pas eu à subir l’exclusion précoce de Sarr ou de Benedetto, quand l’OL a subi un caillassage féroce de bus, un temps additionnel inférieur à ce qu’il aurait dû être (six minutes d’interruption avant le pénalty, trois minutes de temps additionnel), des lasers dans les yeux, des ramasseurs de balle gardant les ballons, voire un pénalty sur Reine-Adélaïde avant la pause. Autant d’éléments compilés dans une vidéo circulant en interne à Lyon et montée par les analystes vidéos du club, alors que des membres du staff se sont dits choqués de l’accueil réservé », écrit le quotidien régional, qui précise cependant que ces différents faits ne suffisent pas à faire oublier le non-match joué par la formation lyonnais sur la pelouse au Vélodrome.