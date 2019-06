OL : Zéro offre pour Nabil Fekir, Lyon balise

Dans : OL, Mercato, Ligue 1.

En fin de contrat dans un an, Nabil Fekir n’a toujours pas prolongé à l’Olympique Lyonnais. Et à moins d’un improbable retournement de situation, il ne le fera pas. Jean-Michel Aulas espère donc une vente du capitaine rhodanien durant le mercato estival. Le problème pour le patron des Gones, c’est que cela ne se bouscule pas au portillon pour le champion du monde 2018. En effet, « JMA » a concédé qu’il n’avait pour l’instant reçu aucune offre convenable pour le joueur formé à Lyon.

« Je n'ai pas de ses nouvelles récentes. J'avais compris avant qu'il ne parte en vacances, c'est Bruno (Genesio, ndlr) qui me l'a évoqué, sa préférence allait vers un transfert, un départ. On est ouvert aux discussions. Autant certaines portes ont été fermées, autant depuis un an on a laissé une opportunité à Nabil. Il n'y en a pas beaucoup qui ont ramené des Coupe du Monde à la maison. La porte est entre ouverte et on n'a pas de nouvelles à l'instant T. On attend des propositions dans les jours qui viennent mais pour le moment on n'en a pas » a confié le président lyonnais, qui espère évidemment que cette situation ne s’éternisera pas. Car elle pourrait vite devenir inconfortable pour Lyon, qui ne s’imagine pas une seconde se séparer de Fekir pour zéro euro l’été prochain.