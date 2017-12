OL : Yanga-Mbiwa vers la Turquie, une arrivée pour compenser au mercato ?

Dans : OL, Mercato.

Lors de la vente de Samuel Umtiti, pendant l’été 2016, Mapou Yanga-Mbiwa était annoncé comme le futur patron de la défense lyonnaise. L’ancien montpelliérain, qui avait connu un démarrage poussif lors de sa première saison à l’OL, était ensuite monté en puissance pour terminer en trombe, se montrer décisif et posséder même sa propre chanson auprès des supporters. Mais cela n’a été finalement que le tube d’un été, et le joueur qui s’était déjà scratché à Newcastle est retombé dans ses travers, avec de grosses erreurs et un manque de régularité pénalisants pour l’OL.

Totalement écarté par Bruno Genesio, l’international français possède néanmoins un joli contrat jusqu’en juin 2020 avec un beau salaire à la clé. Autant dire que Lyon l’invite à regarder ailleurs dès cet hiver. Passé par l’AS Roma, Yanga-Mbiwa a des contacts en Italie, mais selon L’Equipe, la Turquie devrait être sa destination hivernale. Un changement de cap qui soulagerait clairement l’OL, même si le club rhodanien se retrouverait avec seulement trois défenseurs centraux (Morel, Marcelo, Diakhaby). Ce qui pourrait être juste vu le programme. La preuve avec cette première partie de saison, où Yanga-Mbiwa a tout de même disputé deux matchs de L1 et un de Coupe de la Ligue quand Bruno Genesio a manqué de monde dans son secteur de jeu. Son départ pourrait-il coïncider avec une arrivée ? C’est une possibilité.