OL : Wenger scotché par l'attitude de Sylvinho

Dans : OL, Ligue 1.

Pas forcément le plus connu des entraineurs avant de s’engager à l’Olympique Lyonnais cet été, Sylvinho a surtout été remarqué comme un joueur de premier plan pendant sa carrière. Avant de briller et de remporter deux Ligues des Champions avec Barcelone, le Brésilien avait posé ses valises à Arsenal, où Arsène Wenger l’avait fait venir. 20 ans plus tard, l’ancien manager d’Arsenal évoque désormais les débuts au plus haut niveau de son ancien joueur, et notamment cette période difficile à Lyon qu’il a parfaitement géré selon l’Alsacien.

« Je l’ai bien observé pendant cette période où tout le monde lui tombait dessus. Il a un déficit, c’est qu’il n’a pas d’expérience. Mais en même temps, je trouve qu’il a montré beaucoup de force. Il n’a pas paniqué, a répondu aux sollicitations, et a pris des décisions. Parfois elles ont marché, parfois non. Il a été droit dans ses bottes, et il a été extrêmement fort mentalement », a confié le technicien actuellement libre pour bein SPORTS. De beaux compliments pour un Sylvinho qui n’a en effet pas vraiment croulé sous les soutiens, et peut tout de même se sentir encore en danger en cas de grosse contre-performance ce dimanche dans le derby face à l’ASSE.