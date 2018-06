OL : Watford revient à la charge pour Diakhaby !

Dans : OL, Mercato, Ligue 1, Premier League.

Alors que l’OL semble avoir jeté son dévolu sur Abdou Diallo et que le club rhodanien s’apprête à offrir 20ME à Mayence pour le déloger au mercato, l’avenir de Mouctar Diakhaby s'écrit loin de Lyon. Annoncé avec insistance au FC Valence, qui a proposé 15ME pour le défenseur de l’OL, le joueur est également dans le viseur de Watford. Récemment, Madeinfoot affirmait que le club anglais avait offert 10ME pour le joueur formé à Lyon. Une offre évidemment refusée par Jean-Michel Aulas. Mais le club britannique pourrait rapidement revenir à l’assaut…

Effectivement, Le 10 Sport affirme que « la partie n’est pas terminée » et que Watford prévoit de revenir à la charge pour tenter de recruter Mouctar Diakhaby. Pour rappel, le natif de Vendôme n’est pas contre un départ. Reste à savoir s’il donnera sa préférence au FC Valence ou à Watford. Surtout, la direction de l’OL pourrait jouer la montre afin de faire monter les enchères. Pour atteindre les 20ME ? Cela permettrait de financer l’éventuel transfert d’Abdou Diallo. Et on pourrait alors parler d’un véritable coup de maître de la part de Jean-Michel Aulas.