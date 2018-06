OL : Vu d'Espagne, Lyon abuse avec le tarif de ce défenseur

Dans : OL, Mercato, Liga.

Jean-Michel Aulas n’a pas mis les barbelés, Mouctar Diakhaby ne sera pas retenu cet été en cas de belle offre.

Elle pourrait venir du FC Valence, qui a fait du défenseur central sa priorité pour cet été, et compte donc se placer dans cette opération. Mais la gourmandise de l’Olympique Lyonnais a visiblement fait peur à Los Ché. En effet, Super Deporte annonce que dans les premières discussions informelles autour du transfert, le club espagnol s’est vu signifier que la transaction pourrait se faire à hauteur de 20 ME. Un montant qui a étonné tout le monde à Mestalla, où on pense que le prix réel du natif de Vendôme est entre 10 et 15 ME.

Pour l’heure, même si le mercato ne vient que d’ouvrir ses portes, Valence n’a aucune intention de monter dans des sphères proches des demandes lyonnaises. Simple coup de bluff pour avoir gain de cause, ou réelle volonté de ne pas faire de folie pour un joueur remplaçant à Lyon ? L’avenir le dira, mais l’écart entre l’offre et la demande empêche pour le moment ce dossier d’avancer de manière concrète. Pas trop dérangeant pour l’OL, qui n’a pas spécialement misé sur cette vente, et qui sait que Diakhaby possède un profil qui peut également intéresser en Italie et en Angleterre.