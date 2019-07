OL : Vol de chaises longues chez Traoré, la police est sur le coup

Dans : OL, Ligue 1.

Les domiciles des footballeurs professionnels peuvent parfois être ciblés, volontairement ou non, par les cambrioleurs.

L’Olympique Lyonnais en a fait le constat avec diverses effractions ces derniers temps, dont un énorme butin chez Memphis Depay en août 2018. En ce qui concerne les évènements de la nuit dernière chez Bertrand Traoré, on est bien loin du compte. En effet, un petit groupe de personnes a réussi à s’introduire dans la propriété de l’international burkinabé, à Chassieu dans la banlieue de Lyon. Ne parvenant pas à entrer dans la maison, les malfaiteurs ont volé du mobilier de jardin, et notamment des chaises longues, raconte Lyon Mag.

Les policiers sollicités par l’ailier lyonnais ont rapidement interpellé six personnes, cinq majeures et un mineur de 17 ans, un peu avant 02h00 du matin. Traoré a pu récupérer son mobilier et s’est rendu au commissariat pour les formalités de rigueur après cette mésaventure qui reste sans conséquence, même si c’est la deuxième fois qu’une intrusion s’effectue sur la propriété de l’ancien joueur de l’Ajax Amsterdam, dont l’alarme avait fait fuir les voleurs lors d’une première tentative en octobre dernier.