OL : Vincent Duluc distribue des gifles à Lyon !

Dans : OL, Ligue 1.

La prestation de l'Olympique Lyonnais samedi face à Bordeaux a laissé tout le monde pantois tant la formation de Bruno Genesio a semblé d'une faiblesse abyssale face à des Girondins qui méritaient mieux que ce point du nul. Forcément, à quelques jours d'un match probablement décisif en Ligue des champions face à Hoffenheim, cette copie a de quoi inquiéter. Et au moment d'analyser le match de l'OL, Vincent Duluc est sans pitié, pointant toutes les graves lacunes lyonnaises.

Dans L'Equipe, le journaliste qui suit attentivement les performances de l'Olympique Lyonnais ne ménage personne. « Il se passe trop peu de choses dans le jeu de l'OL, on ne sent pas une équipe, la qualité technique se délite, et si le constat qu'il a seulement perdu à Paris depuis le mois d'août va s'étirer quelques jours de plus, ce n'est même pas un aspect à sauver du match terrifiant de faiblesse qu'il a livré hier face à Bordeaux (...) La confiance s'est insensiblement évaporée, la spontanéité n'est pas revenue, et il n'y a plus de force collective, ni pour attaquer, ni pour défendre (...) Rien de ce qu'a tenté l'entraîneur lyonnais n'a fonctionné (...) De fait, Ndombele n'a pas fait grand-chose de bon, mais le dilettantisme revenu de Depay, la rentrée catastrophique de Traoré et le poids globalement insuffisant de Dembélé quand son équipe ne joue pas assez bien pour le servir, n'ont pas aidé l'OL à s'arracher à la médiocrité (...) Rafael, au moins, est venu assumer tout cela au nom des autres, et on ne pourra pas reprocher aux Lyonnais d'avoir voulu chercher du positif où il n'y en avait pas », écrit un Vincent Duluc, très inquiet pour cette version de l'Olympique Lyonnais. Il est vrai que si l'OL se permet encore ce genre de blague en C1 les choses pourraient tourner au vinaigre.