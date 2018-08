OL : Vincent Duluc colle un tacle fracassant à Houssem Aouar

Dans : OL, Ligue 1.

Considéré comme la valeur montante de l'Olympique Lyonnais, où le plus bel avenir lui semble promis, Houssem Aouar est passé au travers vendredi soir contre Reims. Même s'il n'a pas été le seul à se rater face au promu champenois, le jeune joueur de l'OL a tout même déçu pas mal de monde. Et c'est sans surprise que Bruno Genesio l'a remplacé à la 66e minutes par Martin Terrier.

Dans L'Equipe, Vincent Duluc est sans pitié au moment d'analyser la copie rendue par Houssem Aouar. « L’évidence est que Houssem Aouar s’est absenté pendant l’été et qu’il n’est pas encore revenu : c’est de son âge, mais en attendant, un séjour sur le banc le guette », prévient le journaliste, qui n'est pas beaucoup plus tendre avec Ferland Mendy et Mariano Diaz, lequel est raillé sur sa capacité à tourner le dos au but autant qu'à la réussite. Une bonne petite charge signée Vincent Duluc, à qui les supporters lyonnais ne peuvent pas reprocher d'être un anti-OL primaire.