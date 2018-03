OL : Vercoutre sait ce qu'il manque à l'OL pour tout casser

Dans : OL, Ligue 1, SMC.

Dimanche, Rémy Vercoutre va croiser pour la troisième fois cette saison la route de l'Olympique Lyonnais, le gardien du Stade Malherbe de Caen en étant à une défaite en L1 et une victoire en Coupe de France contre son ancien club. Interrogé sur le site de l'OL concernant l'effectif actuel mis à la disposition de Bruno Genesio, Rémy Vercoutre estime que le coach de l'Olympique Lyonnais a de quoi construire une belle équipe. Mais il admet que les joueurs rhodaniens sont jeunes et qu'il faut laisser du temps au temps avant d'avoir un OL de gala.

« J’ai un regard plutôt bienveillant sur ce qu’il se passe à Lyon. Il y a eu une régénération de l’effectif. De supers joueurs sont arrivés mais je n’oublie pas qu’ils n’ont pas encore l’habitude de disputer 50 matches de très haut niveau par saison. Mariano est un joueur fantastique mais il n’a pas l’habitude de ça, comme Traoré, Mendy... Ce groupe est aussi doué qu’inexpérimenté. Il pâtit de ça. Les critiques ne sont pas assez justes car il faut prendre en compte ces éléments, explique le gardien de but du SM Caen, qui pense que malgré cette jeunesse l’Olympique Lyonnais va bien finir sa saison. Je les vois aller chercher quelque chose et finir dans les 3 premiers. L’OM est un peu dans le dur. Il y aura des opportunités pour revenir et il y a encore une belle aventure européenne à écrire. L’OL a l’habitude de bien gérer les sprints. J’y crois fortement. »