OL : Vendre ses stars au mercato, Aulas mis au défi !

Depuis la sortie de route de l'Olympique Lyonnais en Coupe de France face à Rennes, le flou règne autour du club de Jean-Michel Aulas.

Bruno Genesio va-t-il rester ? Alors qu'une prolongation de contrat de deux ans l'attendait en cas de qualification en Coupe mardi, l'entraîneur rhodanien a finalement échoué dans sa quête de Stade de France. Par conséquent, son avenir ne s'écrit probablement plus à Lyon, vu qu'il devait aller en finale et finir sur le podium de L1 pour rester. Et sachant que l'une des deux conditions a sauté, Genesio pourrait partir à l'étranger, et notamment en Angleterre, où Newcastle et West Ham le pistent. Ce départ serait finalement la meilleure chose à faire pour l'OL, selon Rio Mavuba.

« Il faut que Jean-Michel Aulas se sépare de Bruno Genesio, même s’il est combatif, qu’il résiste à toute cette pression. Je pense qu’à un moment donné, ça va devenir trop pesant. Je pense qu’il faut se séparer de certains joueurs. Depay, Fekir, Ndombélé, voire Aouar, ont tous une valeur marchande. Demain, on ne sait pas ce que cela va donner. À la place de Jean-Michel Aulas, je m’en séparerais. L’autre aspect de ma réflexion concerne les entraîneurs. Jean-Michel Aulas aurait tout intérêt à renoncer aux entraîneurs du cru lyonnais pour aller voir ailleurs. Et recruter des joueurs qui ont de la bouteille », balance, sur RMC, le consultant, qui estime donc qu'Aulas doit prendre ses responsabilités de président en tournant définitivement la page du Lyon de Genesio l'été prochain.