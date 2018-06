OL : Valence craque sur lui, Lyon n'en demandait pas tant

Dans : OL, Mercato, Liga.

A l’aube de ce mercato estival 2018, l’Olympique Lyonnais est annoncé à la recherche d’un défenseur central.

La raison ? Les prestations de Marcelo et Morel n’ont pas totalement convaincu le staff technique, qui craint de voir cette charnière souffrir la saison prochaine en Ligue des Champions. Il faudra probablement ne pas se contenter de recruter un joueur dans ce secteur de jeu, puisque le départ de Mouctar Diakhaby se précise. Le natif de Vendôme, éternel remplaçant à Lyon, a épuisé tout son crédit après une année très moyenne ponctuée par une prestation catastrophique à Strasbourg qui aurait pu coûter très cher à son club.

Résultat, il ne sera pas retenu, et cela devrait faire les affaires de Valence. Le quotidien sportif local SuperDeporte annonce en effet que Diakhaby est désormais la priorité du club espagnol en défense. Des discussions en ce sens entre le joueur et Valence ont déjà eu lieu, mais ce sera surtout face à l’OL qu’il faudra se montrer convaincant. Car la presse espagnole le pense très fort, le club rhodanien entend très bien vendre son jeune défenseur, et demanderait quasiment 20 ME pour laisser filer Diakhaby. A ce prix-là, nul doute que les supporters rhodaniens n’auront aucun mal à laisser partir un joueur arrivé en 2013 et qui compte près de 60 matchs avec l’OL, à seulement 21 ans.