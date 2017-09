OL : Une victoire en sept matchs, une spirale « un peu négative »

Dans : OL, Europa League, Coupe d'Europe.

Accroché par Bergame, l’Olympique Lyonnais ne parvient pas à décoller en Ligue Europa, ce qui va rapidement poser problème dans une poule de quatre où les Italiens ont déjà pris les devants. Le club rhodanien n’arrive plus à s’imposer, et cela fait désormais une seule victoire (contre Guingamp) sur les sept derniers matchs. De quoi fragiliser un Bruno Genesio qui n’avait pas besoin de ça, même si le coach rhodanien reconnaît du bout des lèvres que la situation comptable n’est pas forcément enviable.

« Il y avait presque tout. Les deux derniers matches se ressemblent un peu, même si celui contre Bergame était encore plus abouti dans le jeu. Mais ce qui compte, ce sont les points. Encore une fois, nous avons failli dans le peu de temps faibles que nous avons eus. Nous avons du mal à être efficaces dans nos temps forts et nous n'avons pas assez de facultés quand l'adversaire nous met une pression supplémentaire. Le gros travail est d'empêcher le doute de s'installer, même si sur ce match il y a des motifs de satisfaction. Il faut continuer à travailler pour inverser cette spirale un peu négative des derniers matches. Nous encaissons des buts dus à un manque de concentration, peut-être à un manque d'expérience. Hormis une action en première période, nous n'avons pas été mis en difficulté, nous avons su créer du jeu mais à ce niveau, la moindre erreur se paie comptant. C'est aussi le résumé du match contre Dijon, samedi (3-3). C'était une rencontre importante à gagner et nous n'avons pas su le faire », a constaté l’entraineur lyonnais, pour qui la situation pourrait tout de même devenir périlleuse en cas de résultat négatif à Angers ce dimanche.