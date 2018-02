OL : Une ultime offre à prendre ou à laisser pour Geubbels ?

Dans : OL, Ligue 1.

Les semaines passent, et le dossier Willem Geubbels ne semble pas réellement avancer, la réunion récente entre Jean-Michel Aulas et le père et l'avocat du joueur de 16 ans n'ayant pas permis d'avancer. Alors que l'on sent bien que la situation commence à sérieusement se tendre entre les deux camps, il semble que l'Olympique Lyonnais ne veuille pas que les choses continuent à pourrir et fassent dégénérer la situation. Selon Le Progrès de ce vendredi, le président de l'OL a transmis une nouvelle offre au clan Geubbels, et du côté de Lyon on estime que cela sera la bonne...ou pas.

Jean-Michel Aulas n'a en effet nullement l'intention de se livrer à une surenchère permanente avec Willem Geubbels, même si le patron de l'Olympique Lyonnais a bien conscience des qualités de l'attaquant formé à l'académie. Plusieurs clubs étant déjà tentés par Geubbels, l'OL ne veut pas tomber dans le panneau qui consisterait à jouer à une véritable vente aux enchères pour le buteur sous contrat aspirant jusqu'en 2019. Même si l'ultimatum du 31 janvier a déjà été dépassé, les choses ne sont pas définitivement réglées, mais l'Olympique Lyonnais n'ira plus beaucoup très loin dans le dialogue et surtout dans la bataille financière.