OL : Une tactique spéciale pour le derby, Pep Genesio peut tout faire

Dans : OL, Ligue 1.

L'Olympique Lyonnais se cherchant encore un système tactique de base, Gérald Baticle détaille la réflexion qui agite actuellement le staff des Gones.

4-2-3-1, 4-3-3, 3-4-1-2... Depuis le début de la saison, Bruno Génésio a testé de nombreux schémas de jeu. Pour coller au mieux aux qualités de ses joueurs, l'entraîneur rhodanien tente de nouvelles choses, sans vraiment trouver un système préférentiel. La mi-saison étant passée, l'OL semble donc encore se chercher un style de jeu. Assez anormal pour un club de la dimension de Lyon. Ce qui n'est pas forcément bon signe avant d'aborder la période la plus importante de l'année, entre le derby contre l'ASSE dimanche en L1 et le gros rendez-vous face au Barça en Ligue des Champions. Pas de quoi inquiéter pour autant Gérald Baticle.

« Le système de jeu n'est pas plus remis en cause qu'il y a 3-4 matchs. À chaque match, on pèse le pour et le contre de ce système, est-ce qu'on change ? C'est par rapport aux joueurs en forme, aux particularités d'un adversaire, même si c'est plus par rapport à nous-même. Là, si on doit repasser à un ancien système ça peut aller très vite, parce que les automatismes sont là. Avec une séance, une vidéo, on peut vite se l'accaparer et revenir à 4 défenseurs, 4-3-3, 4-4-2, ou 4-2-3-1 comme on l'a fait en fin de match. Pour le système de jeu, Bruno l'a dit, on est constamment en réflexion. Plus aujourd'hui qu'il y a 2-3 matchs quand même. On a changé en cours de match, ça s'est mieux passé. Mais est-ce parce qu'on s'est libérés, ou parce qu'on a changé de système ? On réfléchit. Et je ne vous dirai pas le système pour le derby, parce que ce n'est pas décidé encore », a lancé, sur OL TV, le coach adjoint de Génésio, qui sait aussi que l'OL dépend surtout des performances de ses attaquants, au moment même où Fekir et Memphis se cherchent un second souffle.