OL : Une superstar à Lyon, Aulas calme le jeu

Dans : OL, Ligue 1.

Après avoir mis le feu il y a quelques jours de cela en annonçant qu’il ferait tout pour recruter un grand jour au mercato, Jean-Michel Aulas s’est peut-être emballé. Interrogé par la chaine L’Equipe sur la signification de cette sortie médiatique, le président lyonnais a rectifié le tir, en expliquant qu’il ferait aussi en fonction de ses moyens et des possibilités.

« Un grand nom ? Non j’ai indiqué qu’on allait faire des efforts conséquents. Je n’ai pas donné de précision. Je pense que ça dépend aussi du marché et des opportunités. C’est toujours très difficile à l’avance de pouvoir cibler, en plus on est dans une année de Coupe du monde. On va essayer de prendre des joueurs capables de marquer entre 18 et 22 buts, on en a eu 4 cette saison », a livré un Jean-Michel Aulas qui cible donc clairement un joueur offensif, pour au moins remplacer Nabil Fékir en cas de départ de ce dernier. La saison passée, l’OL avait frappé fort en recrutant Memphis Depay dès le mois de janvier, puis Mariano Diaz et Bertrand Traoré pour un rendu convaincant devant, avec la meilleure attaque de l’histoire du club.