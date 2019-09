OL : Une solution folle proposée à Sylvinho en attaque

Dans : OL, Ligue 1.

Le compteur de victoires reste toujours bloqué à l’Olympique Lyonnais, et cela commence à inquiéter beaucoup de monde. Sylvinho n’est pas encore en danger si peu de temps après son arrivée, mais le nouvel entraineur sent bien que le système actuel ne fonctionne pas. Il a essayé de changer son fusil d’épaule à plusieurs reprises, mais à l’image du récent nul à Brest, la solution notamment sur le plan offensif, n’est pas au rendez-vous. C’est pourquoi le Brésilien serait inspiré de se passer définitivement de… son meilleur buteur. C’est la solution prônée par Mickaël Madar dans L’Equipe.

« Il ne trouve pas la bonne formule. Mais il ne faut pas faire trop de sentiment non plus. Je me passerais de Dembélé. Ça semble incroyable car c'est un super avant-centre, un buteur, un point de fixation, mais il ne va pas avec la fluidité du jeu de l'OL. Il est un frein. Je ne vois pas les joueurs chercher à jouer avec lui comme Griezmann ou Mbappé le font avec Giroud par exemple. Le profil de Depay en tant qu'avant-centre correspond plus aux caractéristiques de l'OL. Il faut le mettre en confiance, le faire jouer à son meilleur poste. Il sera plus à même de servir le collectif. Que Sylvinho reste sur ce qu'il voulait faire et on a bien compris qu'il préférait Depay devant. S'il meurt, que ce soit au moins avec ses idées », a demandé l’ancien attaquant du PSG désormais consultant sur Canal+. Une idée qui n’a pour le moment pas été retenue par Sylvinho, en pleine réflexion en vue du match de ce week-end contre Nantes, ce samedi.