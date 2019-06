OL : Une saison de plus à Lyon, Ndombele vote pour !

Dans : OL, Mercato, Ligue 1.

Auteur d’une saison plus que correcte du côté de l’Olympique Lyonnais, Tanguy Ndombele est le joueur le plus courtisé des Gones, à quelques jours de l’ouverture officielle du mercato. Dans le viseur de la Juventus Turin, de Tottenham, de Manchester City ou encore de Paris, l’international français est au cœur des rumeurs. Pourtant, il se verrait bien poursuivre une saison de plus dans la capitale des Gaules, comme il l’a expliqué dans les colonnes du Progrès. En restant tout de même très évasif sur son avenir…

« Comme je l’ai dit à mes agents et au club, je ne suis pas encore fixé, je n’ai pas pris de décision. Bien sûr, je me verrais bien continuer à l’OL. Le club sera en Ligue des champions, mais je ne me suis pas posé la question de rester ou pas, et je n’ai pas encore parlé avec le nouveau staff » a confié Tanguy Ndombele, bien conscient qu’il doit déjà prendre la température auprès de Sylvinho et de Juninho avant de se prononcer concrètement sur son avenir. Reste à voir quel discours Jean-Michel Aulas et les deux Brésiliens de l’OL tiendront à Tanguy Ndombele après la parenthèse internationale de ce dernier. Mais clairement, le voir poursuivre à Lyon serait une énorme surprise.