OL : Une réunion d'urgence entre Genesio et Depay ? Lyon va y gagner

Dans : OL, Ligue 1.

Même si c'est clairement un joueur caennais qui a détourné le ballon et trompé son propre gardien, mercredi en Coupe de France, du côté de l'Olympique Lyonnais on attribue cette réalisation à Memphis Depay, ce qui permet à l'attaquant néerlandais de mettre fin à une période de plusieurs mois sans avoir marqué le moindre but. Bien évidemment, tout cela doit contribuer à remettre dans le bon sens un joueur qui, comme pas mal d'attaquants, marche au moral.

Mais avant la réception de Toulouse, dimanche au Groupama Stadium, et surtout le déplacement à Barcelone qui commence à sérieusement se profiler, Bruno Genesio a tenu à s'expliquer avec Memphis Depay. L'entraîneur de l'OL a donc pris à part son buteur afin d'avoir un dialogue constructif. Et le technicien de Lyon pense sincèrement que cela peut avoir un impact positif sur les performances de son attaquant et donc de l'Olympique Lyonnais. « La discussion restera entre lui et moi. Ce que je peux vous dire, c’est qu’elle s’est très bien passée et qu’elle était nécessaire », a confié Bruno Genesio, conscient que les récents propos de Memphis Depay sur son désir de rejoindre un club plus prestigieux avaient peut-être été plus nocives qu'autre chose pour l'international néerlandais de l'OL. Reste à savoir si cette réunion aura les effets attendus..