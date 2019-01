OL : Une question gênante se pose pour ce joueur à 10 ME

Dans : OL, Ligue 1.

Recruté pour près de 10 ME l’été dernier en provenance du Celta Vigo, Pape Cheikh Diop a connu une intégration très délicate à Lyon puisqu’il n’a quasiment pas joué la saison dernière. Depuis six mois, l’Espagnol est davantage utilisé par Bruno Genesio (17 apparitions). Mais face à Strasbourg mardi, il a livré une prestation inquiétante qui ne devrait pas vraiment l’aider à grappiller plus de temps de jeu à l'avenir. La preuve que son match n’était absolument pas abouti, Le Progrès en vient à se demander quel est le véritable poste du joueur de 21 ans, un an et demi après son arrivée dans le Rhône.

« En l’absence de Tousart, blessé à une cuisse, le jeune Espagnol ne réussit pas à tenir le milieu de terrain. D’ailleurs, est-ce un 6 ou un 8 ? En tout cas, il ne cassa pas les remontées de balle strasbourgeoises, récupéra trop peu, et n’eut pas la lucidité exigée à ce niveau » déplore le quotidien régional, qui n’épargne pas non plus Nabil Fekir, l’autre gros flop de l’Olympique Lyonnais contre Strasbourg au Groupama Stadium. A l’évidence, les deux joueurs devront montrer davantage dans les prochaines semaines, alors que le choc contre Barcelone se profile…