OL : Une piste surprise en attaque étudiée au mercato

Dans : OL, Mercato, ASC.

Qualifié pour la prochaine Ligue des Champions, l’Olympique Lyonnais se prépare à se renforcer à tous les niveaux pour être au rendez-vous de ce beau défi.

Cela passe par le recrutement de joueurs majeurs a annoncé Jean-Michel Aulas, mais cela n’empêche pas de tenter certains beaux coups en Ligue 1. Un an après avoir réalisé l’une des bonnes affaires du mercato en recrutant Tanguy Ndombélé en provenance d’Amiens, l’OL vise un nouveau joueur picard. Il s’agit de Moussa Konaté, qui a grandement participé au maintien du promu avec un réalisme offensif régulier et convaincant.

Avec 13 buts marqués, le Sénégalais s’est fait remarquer, et confirme ainsi les belles promesses entrevues du côté de Sion. En Suisse, il avait d’ailleurs failli être recruté par plusieurs clubs français, et notamment Lyon qui lorgnait déjà sur lui en 2016. Ses performances avec Amiens ont visiblement ravivé l’intérêt de la cellule de recrutement, même si son prix pourrait aussi avoir évolué. Acheté pour 3,5 ME par Amiens, Konaté possède un contrat qui l’emmène jusqu’en juin 2021 et une valeur qui a grimpé autour de 10 ME.