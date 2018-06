OL : Une pépite de 19 ans ciblée au mercato

Dans : OL, Mercato, Ligue 2.

Très active en préparation du marché des transferts, la cellule de recrutement de l’Olympique Lyonnais multiplie les pistes.

Et ce à tous les niveaux, puisque que ce soit au niveau du poste de défenseur central, de milieu défensif ou d’attaquant, les recruteurs cherchent la perle rare à bon prix. C’est également le cas en ce qui concerne le secteur offensif, avec l’intérêt annoncé de l’OL pour Mounir Chouiar. Ce milieu offensif de 19 ans est apparu cette saison en championnat de Ligue 2 sous le maillot du RC Lens. Huit matchs, dont seulement un comme titulaire, mais déjà des sollicitations pour le natif de Liévin.

Selon France Football, l’international français U19 est non seulement ciblé par l’OL, mais aussi par Watford et Bournemouth. Les discussions ont déjà commencé pour ce joueur qui n’a plus qu’un an de contrat avec Lens, et ne sera donc pas hors de prix. Lyon compte tenter sa chance avec un transfert, un contrat longue durée pour Chouiar, puis un prêt immédiat en Ligue 1 ou en Ligue 2 afin qu’il puisse s’aguerrir et parfaire sa formation. Tout est donc prévu, il ne reste plus qu'à convaincre le RC Lens et l'intéressé d'aller rejoindre la jeune armada lyonnaise cet été.