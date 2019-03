Dans : OL, Ligue 1.

Même si c'est la trêve internationale à l'Olympique Lyonnais, comme ailleurs, la semaine a été marquée par un affrontement frontal entre les Bad Gones et Jean-Michel Aulas. Réclamant le départ en fin de saison de Bruno Genesio, une position qu'elle souhaite présenter au président de l'OL lors d'un prochain rendez-vous, la principale association de supporters de Lyon a reçu une réponse claire et nette de JMA. Ce dernier a en effet renvoyé les Bad Gones dans les tribunes, rappelant que c'est lui qui faisait les choix sportifs et qu'il n'avait pas l'intention de recevoir des ordres venus des supporters.

Sur les réseaux sociaux, où les anti-Genesio sont également véhéments, une opération est lancée afin d'exhiber le plus souvent possible des banderoles « Genesio démission », que ce soit dans Lyon ou sur les axes qui y mènent. Cela rappelle évidemment une campagne similaire lancée il y a quelques années pour faire partir Claude Puel. De telles banderoles avaient fleuri sur les ponts de la capitale des Gaules, mais également dans le parcage des supporters lyonnais lorsque l'OL évoluait à l'extérieur. A l'époque, les fans lyonnais avaient eu gain de cause, il n'est toutefois pas certain que cela sera le cas avec Bruno Genesio.