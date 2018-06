OL : Une offre tombe, Lyon refuse mais a un gros doute

Dans : OL, Mercato.

Parmi les certitudes du prochain mercato à Lyon, il y a celle de voir un latéral droit quitter le club.

L’arrivée de Léo Dubois a provoqué un bouchon à ce poste, et si certains grands clubs européens ont déjà eu trois joueurs en concurrence, ce ne sera pas le cas à l’OL a clairement fait savoir Bruno Genesio dernièrement. Face à Kenny Tete, Rafael a connu une saison contrastée mais très bien terminée, puisqu’il a enchainé sur la fin les matchs comme titulaire. Malgré cela, il semble se diriger vers la sortie, le Brésilien étant jugé moins capable de hausser son niveau sur les grandes rencontres, et moins performant défensivement également. L’OL sera donc à l’écoute des offres, et cela a déjà débouché sur quelque chose. L’Equipe affirme en effet que Besiktas a effectué une première proposition pour recruter le défenseur en fin de contrat dans un an.

Cela n’est pas monté très haut et Lyon a ainsi refusé l’offre affirme le quotidien sportif. A 27 ans, l’ancien de Manchester United n’envisage pas spécialement un départ, et à l’OL, son attachement affiché commence à faire douter alors que Tete pourrait lui aussi intéresser du monde cet été, même si l’ancien de l’Ajax représente un pari sur l’avenir, ce qui est nettement moins le cas de Rafael. Autant dire que l’hésitation règne à ce niveau à Lyon, et que les offres qui pourront être reçues cet été devraient être décisives pour aider l’OL à faire son choix définitif.