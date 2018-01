OL : Une offre monstrueuse fait trembler l'OL pour Geubbels

Dans : OL, Mercato, Ligue 1.

Le dossier Willem Geubbels est un dossier complexe pour l’OL, le jeune attaquant de 16 ans n’ayant toujours pas signé son premier contrat professionnel dans le Rhône.

Au plus grand regret de Jean-Michel Aulas, l’avenir de Willem Geubbels (16 ans) n’est toujours pas tranché. Et pour cause, le joueur n’a toujours pas acté sa décision de signer son premier contrat professionnel en faveur de l’Olympique Lyonnais, selon les informations de L’Equipe. Ce mercredi, le quotidien national précise qu’une réunion s’est tenue entre les représentants du joueur et la direction de l’OL en début de semaine. Mais ce rendez-vous n’a débouché sur aucun accord, ce qui n'incite pas forcément à l'optimisme du côté de Lyon…

Du côté du clan Geubbels, on s’interroge sur l’éventuel temps de jeu du joueur dans les années à venir. L’avocat du jeune attaquant rhodanien aurait notamment été interpellé par la signature de Martin Terrier pour 15ME (bonus compris), qui joue dans le même secteur de jeu que Willem Geubbels. D’ailleurs, ce dernier s’entraîne avec le groupe de la réserve lyonnaise depuis mi-janvier. Pas vraiment un signe positif envoyé à Willem Geubbels de la part de l’OL…

Leipzig propose 15ME pour Willem Geubbels au mercato

Par ailleurs, plusieurs grosses écuries européennes surveillent la situation du joueur, dont le contrat aspirant expire en juin 2019. En effet, Chelsea et le Bayern Munich ont d’ores et déjà manifesté leur intérêt pour le joueur. Mais à l’heure actuelle, c’est Leipzig qui représente la plus grande menace pour Lyon, le club allemand ayant l’intention d’offrir 15ME au club rhodanien cet été pour tenter d’arracher la signature du joueur. Autant dire que le dossier Willem Geubbels risque d’écourter les nuits des dirigeants lyonnais dans les prochaines semaines…