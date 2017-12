OL : Une offre colossale pour Geubbels, Aulas sort les crocs !

Dans : OL, Mercato, Ligue 1.

Agé de 16 ans, William Geubbels s'est fait connaître de la Ligue 1 depuis le début de la saison, car même si l'attaquant lyonnais a eu un temps de jeu réduit, il est devenu l'un des plus jeunes footballeurs à avoir débuté en Europa League, c'était face à Bergame il y a quelques semaines. Et déjà plusieurs clubs tournent autour de William Geubbels, et notamment le Bayern Munich, qui a bien compris que le jeune lyonnais hésitait encore à signer son premier contrat professionnel avec l'OL.

Récemment, l'Olympique Lyonnais a reçu des offres supérieures à 10ME, ce qui est évidemment énorme pour un joueur de cet âge. Alors, quand L'Equipe l'interroge sur le cas de son attaquant, Jean-Michel Aulas affirme être optimiste, tout en se faisant légèrement menaçant. « Je n’ai pas d’inquiétude. J’ai toute confiance en Willem, qui m’a dit les yeux dans les yeux qu’il voulait rester, en son papa et en son avocat. Ça serait contre-nature pour lui d’aller ailleurs. L’objectif est de réussir une carrière professionnelle. Et objectivement, on a de meilleurs arguments que ceux qu’ils pourraient trouver ailleurs. Au sein du modèle lyonnais, les jeunes peuvent être bien formés et peuvent ensuite jouer. La deadline est fixée au 31 janvier. Je n’y pense pas à l’instant T mais s’il faut faire un exemple, dans un sens ou dans l’autre, on le fera. Soit en le gardant, en lui faisant un contrat sur mesure, soit en le cédant. Car, dans la stratégie qui est la nôtre, on ne peut pas, pour des raisons financières, ébranler l'“académie” et l’institution. C’est un dossier que je suis personnellement car je le trouve passionnant », confie, dans le quotidien sportif, le président de l'Olympique Lyonnais, conscient qu'il y a évidemment du danger dans le dossier Geubbels.