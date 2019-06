OL : Une NBA du foot, Aulas fait passer un message révolutionnaire

Dans : OL, Ligue 1.

Plutôt prudent lorsqu'il s'agit de défendre le principe d'une réforme totale de la Ligue des champions, laissant au PSG le soin de mener le combat, Jean-Michel Aulas s'est tout de même un peu lâché ce samedi après avoir signé un accord afin de faire de l'Olympique Lyonnais un actionnaire important de Tony Parker avec l'ASVEL. Car le patron de l'OL le sait très, dans le monde du basket, la NBA a fait sa fortune en étant une ligue fermée, tandis que même en Europe l'Euroleague tend à imiter le géant américain. Pour Jean-Michel Aulas, il est évident que le football ne peut pas fermer les yeux face aux décisions prises par les responsables du basket.

Et le patron de l'Olympique Lyonnais de mettre les pieds dans le plat. « Le basket est en avance sur le football. Sur les organisations en matière de franchises, de ligues plus ou moins fermées. Il y a un débat qui anime de manière fantastique la planète football sur ligue fermée, pas ligue fermée, mais on se rend compte que le basket est déjà en avance », constate Jean-Michel Aulas, qui semble avoir décidé de prendre désormais ouvertement position pour une vraie révolution au niveau de la Ligue des champions et pas une petite réforme comme la LFP semble vouloir soutenir dans les mois qui viennent.