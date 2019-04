OL : L'incroyable agression d'une influenceuse pendant Lyon-Dijon !

Dans : OL, Ligue 1.

Supportrice affirmée de l'Olympique Lyonnais et influenceuse aux 15.000 abonnés sur Instagram, Laura B se souviendra longtemps du match OL-Dijon, et pas pour le résultat final de cette rencontre. Car la jeune femme, qui n'hésite pas à se présenter sous son meilleur jour sur le réseau social en question, a passé un sale moment à la pause alors qu'elle était installée dans le Virage Nord du Groupama Stadium. Affirmant avoir été reconnue par plusieurs membres des Bad Gones, Laura B a d'abord été copieusement insultée, mais c'est un événement encore plus grave qui est intervenu ensuite.

Et l'influenceuse, à qui on a reproché d'avoir reçu des cadeaux de l'Olympique Lyonnais et notamment un bonnet, de raconter la suite dans Le Progrès. « Des membres des Bad Gones m'ont insultée, de manière répétée, avant le match. Et puis à la mi-temps, deux femmes sont venues vers moi pour prendre des photos, mais en faisant des doigts d'honneur dessus. J'ai alors repoussé le téléphone. et c'est là que c'est parti. Elles m'ont arraché des cheveux, cassé des ongles, et mis un coup de poing », témoigne la jeune fille, qui a été exfiltrée par des stadiers avant de rejoindre l'infirmerie du stade lyonnais, puis la cellule de sécurité où une plainte a été déposée. Du côté de l'OL on prend cette agression au sérieux et les vidéos sont analysées afin d'identifier les deux femmes qui ont frappé Laura B.