OL : Une guerre des goals ? Coupet répond

A une semaine de la reprise du championnat, l’Olympique Lyonnais n’est pas encore dans sa forme optimale, comme cela s’est vu récemment face à Liverpool en amical.

Néanmoins, il y a un joueur qui est déjà chaud, c’est Anthony Lopes, meilleur joueur de la saison dernière et déjà décisif à de maintes reprises dans la préparation. La concurrence de Ciprian Tatarusanu n’a pas refroidi le Franco-Portugais, même si des tensions sont évoquées en interne depuis l’arrivée fracassante du Roumain, qui a fait savoir tout haut qu’il comptait bien lui piquer sa place. A l’heure où ce dernier peine à renouveler son contrat et agace son président avec ses demandes, L’Equipe annonçait une ambiance glaciale dans le camp des gardiens. Résultat, cela a été le branle-bas de combat ces dernières heures. L’OL a posté sur ses réseaux sociaux des photos de l’entrainement des portiers où tout semblait bien se passer. Jean-Michel Aulas a expliqué de son côté qu’il fallait que tout le monde accepte le jeu de la concurrence, et Grégory Coupet, l’entraineur des gardiens, y a aussi mis son grain de sel.

Je vous confirme que tout se passe bien. Mes gardiens travaillent dans le respect, il suffit de regarder notre entraînement spécifique de ce matin — Grégory Coupet (@CoupetCoupet) 1 août 2019

« Je vous confirme que tout se passe bien. Mes gardiens travaillent dans le respect, il suffit de regarder notre entraînement spécifique de ce matin », a annoncé l’ancien gardien de l’OL et de l’équipe de France, persuadé que cette situation n’empêche pas ses gardiens de donner le meilleur d’eux-même, et c’est bien là l’essentiel.