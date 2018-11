OL : Une explication privée à la méforme de Marcelo ?

Dans : OL, Ligue 1.

Parmi les nombreux changements tactiques effectués par Bruno Genesio, le passage à une défense avec trois axiaux a été souligné. L’entraineur lyonnais en était satisfait, et envisageait même de reproduire l’expérience pour les matchs à venir. La présence de Morel et Denayer offre en tout cas plus de sécurité à un Marcelo beaucoup moins impérial cette saison. Le Brésilien essuie quelques critiques pour des erreurs défensives, mais aussi ses relances imprécises. Le joueur arrivé de Besiktas lors de l’été 2017 en est bien conscient, lui qui estime aussi avoir une explication possible d’ordre privée à ce passage à vide.

« La défense à trois ? Le coach doit décider. Il faut mettre en avant ce choix face à Hoffenheim.. On doit donner le meilleur peu importe le système. Mes performances n'ont pas été de la même qualité sur les derniers matches. Cela fait partie de la carrière d'un joueur. J'ai été un peu mieux sur les deux derniers matches. Je suis aussi un être humain et je peux traverser des moments difficiles dans ma vie qui peuvent affecter mon football », a livré un Marcelo qui avait en tout cas connu un été agité, avec une offre XXL de West Ham qui a failli le faire transférer, avant qu’il ne change d’avis et prolonge finalement à l’OL.