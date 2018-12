OL : Une équipe est enfin née à Lyon, un consultant explique pourquoi !

Dans : OL, Ligue 1.

Au bord du précipice à Lille, après avoir pourtant réussi une belle entame de match, l'Olympique Lyonnais a finalement réussir à arracher le point du nul (2-2). Dans les deux camps on se montrait plutôt satisfait de ce score de parité, Christophe Galtier et Bruno Genesio étant conscients que le scénario avait été spectaculaire et finalement logique. Mais pour Nicolas Puydebois, du côté de l'OL on peut se réjouir de ce renversement de situation, car pour l'ancien gardien de but de l'Olympique Lyonnais il est évident que la formation rhodanienne a démontré qu'elle avait désormais de grosses qualités mentales.

Et quatre jours après le match contre Manchester City c'est un signe que les choses ont changé au sein de l'OL. « À la mi-temps, on peut rentrer à 3-0 contre nous avec le poteau : là, ça aurait vraiment été compliqué. Il y a eu un vrai moment de flottement, une vraie perte de confiance après les deux buts encaissés, c’est là où j’attends qu’un ou deux leader(s) s’affirme pour ne pas flancher autant, pouvoir rester dans le match. Ils ont quand même eu des ressources mentales et collectives, ils ont fait preuve d’abnégation et de volonté. Malgré les événements contraires comme la barre ou le penalty loupé, l’OL a quand même gardé cette attitude positive et cette volonté d’aller vers l’avant. Les joueurs ont fait preuve de caractère : malgré tout, les résultats de la double-confrontation face à Manchester City leur a peut-être fait prendre conscience qu’ils avaient des qualités, et qu’il fallait qu’ils le prouvent à chaque match sur le terrain », se réjouit, sur Olympique-et-Lyonnais.com, Nicolas Puydebois. Une tendance à confirmer dès mercredi prochain contre Rennes.