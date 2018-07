OL : Une énorme place réservée à un attaquant lyonnais à Leicester

Dans : OL, Mercato.

Arrivé l’été dernier en provenance de l’Ajax Amsterdam, Bertrand Traoré a réalisé une première saison très honorable avec l’Olympique Lyonnais.

S’il a clairement connu un coup de mou pendant l’hiver, le Burkinabé a apporté sa pierre à l’édifice dans la troisième place de son club, avec le total très respectable de 13 buts marqués pour un joueur qui n’évolue pas en pointe. A 22 ans, il a encore l’avenir devant lui et n’a jamais annoncé son intention de changer d’air rapidement. Et réciproquement puisque Lyon compte sur lui cette saison. Toutefois comme souvent, un club anglais pourrait tout changer.

Il s’agit de Leicester, qui s’apprête à vendre Riyad Mahrez pour un très bon prix à Manchester City, puisqu’on parle de plus de 60 ME. Avec cet argent, Claude Puel compte bien trouver le remplaçant de l’Algérien à Lyon, affirme le Leicester Mercury. L’ancien entraineur de l’OL serait fan du joueur passé par Chelsea, gaucher capable de jouer sur l’aile droite mais aussi dans l’axe. Reste à savoir à combien se monte l’estime du manager des Foxes pour Bertrand Traoré, sachant que Lyon n’est à priori pas vendeur pour un joueur qui représente d’ores et déjà une belle affaire financière puisqu’il est arrivé l’été dernier pour 10 ME.