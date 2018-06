OL : Une énorme conséquence du « bug » Fekir dévoilée !

Dans : OL, Mercato, Ligue 1.

Cet hiver, l’OL s’est attaché les services de Léo Dubois et Martin Terrier en vue de la saison à venir. Une manière d’anticiper le mercato estival et de vivre ce dernier avec plus de sérénité. Mais l’épisode Nabil Fekir et son transfert avorté à Liverpool ont enflammé la capitale des Gaules. Et si Jean-Michel Aulas s’est publiquement réjoui de conserver son meneur de jeu, cela pourrait avoir des conséquences très importantes pour l’OL. Effectivement, Le Phocéen a interrogé un agent « qui connaît bien » l’environnement rhodanien.

Et selon ce dernier, le transfert raté de Nabil Fekir à Liverpool pourrait entraîner un gros départ assez inattendu au mercato, celui de Tanguy Ndombélé. « Si Lyon ne vend pas Nabil Fekir à Liverpool, ils vont peut-être devoir faire partir Ndombele à Paris ou à l'Inter et ils vont chercher à recruter, comme l'OM, au poste de milieu défensif » a expliqué cet agent. Autant dire que la visite médicale du meneur de jeu lyonnais à Clairefontaine a peut-être contrecarré les plans de Jean-Michel Aulas, le président de l’OL souhaitait en effet réinvestir près de la moitié de la somme du transfert de Fekir pour recruter Kostas Manolas ! Reste à savoir comment le patron lyonnais rebondira après ce premier coup de théâtre du mercato.