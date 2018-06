OL : Une énorme affaire financière se profile déjà !

Dans : OL, Mercato, Ligue 1.

La rubrique des départs a été très agitée cette semaine du côté de l'Olympique Lyonnais avec les ventes de Mouctar Diakhaby et de Jean-Philippe Mateta. Mais d'autres footballeurs de l'OL pourraient partir, et non des moindres. Car si on parle essentiellement de Nabil Fekir depuis le début du mercato, un autre joueur semble faire saliver énormément de monde en Europe, il s'agit de Tanguy Ndombele. Et un an après sa venue sous forme de prêt payant en provenance d'Amiens, l'OL pourrait réaliser une énorme plus-value financière, l'option d'achat de Ndombele n'étant que de 8ME.

Et ce samedi, Le Progrès l'affirme, l'ancien joueur d'Amiens pourrait même partir avant Nabil Fekir. « Arrivé d’Amiens, il a été l’une des révélations lyonnaises, disputant 47 matches. Si l’OL lève l’option d’achat à 8 millions, il pourrait être cédé au prix fort (deux fois et demi à trois fois le prix d’achat). Le PSG s’était positionné. Mais la Juventus, Tottenham, Liverpool, Manchester City, l’AS Roma, et Arsenal le suivraient de près… », raconte le quotidien régional. Jean-Michel Aulas, actuellement en Russie, devra probablement se positionner assez rapidement, car avec le Mondial ce mercato 2018 pourrait avoir une configuration assez spéciale, notamment en Angleterre et en Italie où la date de la période des transferts a été avancée.