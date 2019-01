OL : Une embrouille Fekir-Memphis ? Fake news !

Dans : OL, Ligue 1.

Memphis Fekir et Memphis Depay ont beau avoir montré mercredi soir à Toulouse qu'ils pouvaient cohabiter avec réussite, des bruits circulent toujours sur l'impossibilité des deux stars de l'Olympique Lyonnais à être sur la même longueur d'onde lorsqu'ils sont titularisés par Bruno Genesio. Une guerre des égos qui se ferait au préjudice de l'OL, mais également des deux joueurs, pas apparus au sommet de leur art ces dernières semaines. Mais pour Nabil Fekir, cette histoire d'une brouille avec l'attaquant néerlandais est totalement bidon.

Et dans Le Progrès, le champion du monde lyonnais tord le cou à cette rumeur en répétant qu'il ne regrettait pas le départ de Mariano, avec qui cela fonctionnait bien la saison passée. « C’est vrai que c’est différent sans Mariano. Mais Memphis est un joueur qui a de grosses qualités, techniquement, c’est du haut niveau. Il y a des matches où on s’entend un peu moins bien mais quand j’entends dire que l’on est devenu rivaux et moins coéquipiers, ça me fait rire. On est très complices, on s’entend super bien, sur le terrain et en dehors », a précisé Nabil Fekir, visiblement plus amusé qu'agacé par cette histoire avec Memphis Depay.