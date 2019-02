OL : Une défense en carton, Domenech voit le Barça s'amuser

Dans : OL, Ligue 1, Ligue des Champions.

Certes, l'Olympique Lyonnais a retrouvé le chemin de la victoire contre Guingamp ce vendredi soir (2-1). Mais non sans mal... Si Terrier (15e) et Fekir (35e) ont offert les trois points aux Gones avec deux magnifiques buts, le club rhodanien s'est tout de même fait peur. Outre l'égalisation d'Eboa Eboa (21e), qui a profité de l'énorme passivité de la défense lyonnaise pour marquer de la tête, l'arrière-garde de Bruno Genesio a tremblé en deuxième période. Thuram (47e), Mendy (58e) et Roux (74e, 93e) ont tour à tour donné des sueurs froides au public du Groupama Stadium, à cause de nombreuses hésitations, et notamment en défense centrale.

Pas de quoi fanfaronner avant de recevoir le FC Barcelone... Raymond Domenech s'inquiète même au plus haut point pour Lyon. « L’OL toujours aussi inconstant et même inquiétant défensivement . Sur ces bases le match contre le Barca mardi s’annonce périlleux », a lancé l'ancien coach sur Twitter. Difficile de le contredire, car un joueur de la trempe de Messi a, par exemple, les arguments pour faire sombrer un Marcelo en plein désarroi. Avant son huitième de finale aller de Ligue des Champions, Genesio devra donc trouver une solution pour solidifier son secteur défensif, tout en débloquant un peu plus un secteur offensif en manque de réalisme.