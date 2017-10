OL : Une défense en bois ? Aulas rejoint la Team second degré

Dans : OL, Ligue 1.

Depuis le départ de Samuel Umtiti lors de l’été 2016, l’Olympique Lyonnais se cherche véritablement une charnière centrale qui rassure et fasse l’unanimité. Le recrutement de Marcelo a été fait en ce sens, et le Brésilien possède en effet les qualités et l’expérience pour sécuriser ce secteur primordial. Mais pour l’heure, avec 15 buts encaissés en 10 matchs de Ligue 1, la défense ne répond pas encore aux attentes. Nicolas Nkoulou, Mapou Yanga-Mbiwa, Bakary Koné, ils sont nombreux récemment à ne pas avoir su convaincre à ce poste. Et le dernier cité a même souvent été la risée des supporters lyonnais en raison de son irrégularité et de ses performances assez consternantes par moments.

Mais ce mercredi, le défenseur désormais à Strasbourg a sorti un gros match face à Saint-Etienne tout en inscrivant le tir au but de la victoire en Coupe de la Ligue. De quoi inspirer un message moqueur d’un internaute, qui faisait de Koné le meilleur défenseur en activité pour Lyon, ce qui n’est pas forcément flatteur pour ceux qui sont en place actuellement. Mais visiblement, cela a beaucoup fait rire Jean-Michel Aulas, qui a fait suivre ce tweet à ses abonnés, histoire de montrer qu’il pouvait aussi avoir du recul et de l’humour en rejoignant la fameuse « Team second degré », pas toujours la plus représentée sur les réseaux sociaux quand il s’agit de parler de football.