OL : Une décision radicale pour deux jeunes au mercato ?

L’Olympique Lyonnais a beau posséder le meilleur centre de formation de France et l’un des plus performants d’Europe, tous les joueurs qui en sortent ne peuvent bien évidemment pas s’imposer dans la formation de Bruno Genesio. Chaque été, des jeunes sont prêtés pour acquérir de l’expérience ou pour éviter la surcharge de l’effectif. Et à leur retour, le tapis rouge leur est rarement déroulé. Romain Del Castillo l’a bien compris après deux prêts encourageants, qui ont finalement débouché sur son transfert définitif à Rennes. Un exemple à suivre pour deux autres joueurs de l’OL, explique Olympique-et-Lyonnais.com.

« Après deux prêts réussis à Bourg-en-Bresse puis Nîmes, l’international Espoirs français a préféré ne pas s’éterniser dans son club formateur, où il ne disposait d’aucunes garanties quant à son temps de jeu. D’autres joueurs issus du centre de formation rhodanien pourraient emboîter le pas. Cela pourrait être le cas de Christopher Martins Pereira et Aldo Kalulu, qui reviennent de prêt, respectivement de Bourg-en-Bresse et Sochaux », a livré le site spécialisé sur l’OL, et pour qui le ménage va se poursuivre avec des joueurs au potentiel intéressant, mais qui auront du mal à s’imposer à Lyon dans les années à venir.