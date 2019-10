OL : Une décision forte de Garcia, ça va achever les supporters

Dans : OL, Ligue 1.

Nouvel entraineur déjà surprenant de l’Olympique Lyonnais, Rudi Garcia prépare son premier match, qui sera la réception de Dijon ce samedi.

Il y a eu des débuts face à des adversaires plus prestigieux par le passé, mais l’entraineur lyonnais a bien fait comprendre que l’essentiel pour lui sera de prendre les trois points. Et pour cela, il compte s’appuyer sur des leaders capables de demander à leurs coéquipiers de tout donner jusqu’au bout et de se faire violence. On le sait depuis son passage à l’OM, Rudi Garcia aime s’appuyer sur des joueurs qu’il connaît bien, et c’est pourquoi il avait fait notamment venir Kevin Strootman de la Roma ou Adil Rami, connu à Lille. Ainsi, le site Olympiqueetlyonnais.com en profite pour rappeler qu’il y a un joueur que Rudi Garcia a déjà utilisé par le passé en Italie : Mapou Yanga-Mbiwa.

De quoi faire revivre le défenseur central, qui n’a pas joué un seul match cette saison et s’accroche à son contrat depuis plus d’un an ? C’est une possibilité, sachant que l’arrivée d’un nouvel entraineur redistribue toujours les cartes, et que la bonne alchimie n’a pas spécialement été trouvée en défense, malgré l’arrivée d’Andersen. Une possibilité qui ne rassurerait pas les supporters lyonnais, déjà pas emballés par Rudi Garcia, et qui avaient fait une croix sans regret sur Yanga-Mbiwa, dépassé lors de la saison 2016-17, et qui n’a fait qu’une poignée de matchs depuis à l’OL.