OL : Une complication pour une histoire de salaire au mercato ?

Dans : OL, Mercato.

Parmi les dossiers à l’étude à Lyon en vue du marché des transferts hivernal, le départ de quelques remplaçants est clairement envisagé.

Officiellement, Jean-Michel Aulas a fait savoir qu’il ne retiendrait pas Clément Grenier, qui ne joue quasiment plus et ne possède plus que six mois de contrat. Le milieu de terrain possède des touches au Portugal, et des contacts avancés avec le Torino. Mais comme souvent, le salaire est le nerf de la guerre, et il ne s’agit pas seulement de celui qu’il négocie avec son futur employeur, italien ou autre. En effet, ce samedi, L’Equipe annonce qu’il pourrait y avoir de la friture sur la ligne entre l’OL et Grenier au sujet de la libération de ses six derniers mois de contrat. En effet, le club rhodanien est disposé à laisser partir libre son joueur, sans réclamer d’indemnités de transfert. Mais de son côté, l’Ardéchois fera-t-il une croix sur les salaires restants, qui ne sont clairement pas négligeables ? C’est le gros doute lancé par le quotidien sportif.

« Pour y parvenir cette fois-ci, Lyon est clairement disposé à le libérer de son contrat. Reste à connaître la position de Grenier sur les modalités de cette rupture qui n'auraient pas été encore discutées. Acceptera-t-il de faire une croix sur la totalité de ses six derniers mois de salaire alors qu'il perçoit environ 300 000 euros brut mensuels ? », écrit ainsi L’Equipe, pour qui Clément Grenier pourrait bien être tenté d’aller au bout de son contrat et de voir ensuite ce qu’on lui propose en fin de saison.