OL : Une combine de JM Aulas ? Christophe Galtier a sa petite idée

Dans : OL, LOSC, Ligue 1.

Bruno Genesio en plein flou sur son avenir, on commence déjà à parler de sa succession à l’Olympique Lyonnais.

Pour remplacer l’entraîneur en fin de contrat, qui ne bénéficiera pas d’une prolongation automatique après son échec en Coupe de France, le club rhodanien penserait notamment à Christophe Galtier. Le coach du LOSC qui lutte actuellement avec les Gones pour la deuxième place de Ligue 1. Dans ce contexte, on pourrait penser à une tentative de déstabilisation. Mais ce n’est pas le cas du Lillois, à qui l’article de L’Equipe n’a pas échappé.

« J'ai lu la presse et je n'ai pas lu une déclaration de Jean-Michel Aulas. Il y a une information, une rumeur... Soyons sérieux ! On est à huit journées de la fin, notre objectif est d'être sur le podium. On espère être deuxième. Les choses sont claires », a réagi Galtier en conférence de presse, avant de jurer fidélité à Lille et à son patron Gérard Lopez.

Galtier ne soupçonne pas Aulas

« Il n'y a même pas le début d'un feuilleton, j'ai prolongé il y a trois mois et je remercie mon président pour sa confiance. Je suis dans un beau et très bon club. Et sur un plan professionnel, je m'épanouis avec les gens avec qui je travaille, s’est-il justifié. Dans ce que j'ai lu, je n'ai pas ressenti le fait que l'on cherchait à me déstabiliser. Une info est sortie, le débat est clos. » En attendant, Galtier ne peut pas savoir si l’OL a réellement coché son nom.