OL : Une cible du mercato 2020 dévoilée !

Ancienne pépite du Paris Saint-Germain, Odsonne Edouard fait partie de ces nombreux jeunes qui sont partis chercher leur bonheur ailleurs.

Après un passage décevant du côté de Toulouse, l’attaquant s’est fait sa place à travers un prêt puis un transfert définitif au Celtic Glasgow. S’il a récemment confié que son cœur serait toujours parisien, le Guyanais de 21 ans n’ignore pas que sa réussite actuelle avec les Hoops lui offre une belle exposition. Cela lui a permis de prendre place dans le groupe des espoirs français, et même d’apparaître dans le viseur d’un club de Ligue 1.

The Guardian annonce en effet que l’Olympique Lyonnais a décidé de suivre de près les performances d’Odsonne Edouard cette saison. Le club rhodanien, qui a un gros réseau de scouting pour repérer les jeunes joueurs qui marchent fort, ambitionne de suivre l’évolution de l’ancien du PSG dans le but de le récupérer l’été prochain. Un intérêt qui fait en tout cas du bruit en Ecosse, car si Edouard n’est pas une star en France, il possède un statut particulier au Celtic, où il reste, avec son transfert à 10 ME en provenance de Paris, la recrue la plus chère de l’histoire du club.